امال الحسين - مأساة يغود - الجزء الثاني - الحلقة السادسة

2020/03/29 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين ارتشف سي عبد الله سيجارته، ارتشف الشاي، نفخ في الهواء دخانها، داعب رأسه، بيده اليمنى، ضرب بها ضربتين، تنهد، ضحك مولود، همهم كعادته، أنظر، هؤلاء التافهون، يتسارعون إلى مكتب القائد، رد سي حمد، نعم، هم مستعبدون فقط، لا يرجى منهم خيرا، يقبلون يد عبدو، فما بالك لما يناديهم القائد، رد سي عبد الله، قهقه، نعم، ذلك المنافق بمكتبه، كبير المنافقين، يجمع عليه زمرة من التافهين، الوشاة، يزورونه كل صباح، ينقلون ......

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