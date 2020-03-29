الخارجية تعلن اعداد المصابين والمتوفين بكورونا من العراقيين في المهجر

2020/03/29 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت باسم وزارة الخارجية، عن تسجيل حالة وفاة في بريطانيا و8 حالات إصابة ، 5 منها في النمسا و3 في كندا بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ، أحمد الصحاف، في بيان، ان “العدد الكلي في عموم العالم بلغت 51 حالة موزعة، في بلجيكا 11، وفي الأردن […]

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