انقلاب عسكريّ في العراق!

2020/03/29 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري قبل خمسة أيّام ذكرت جريدة (الجريدة) الكويتيّة أنّ هنالك فرضيّة احتمال وقوع انقلاب عسكريّ وشيك، ومدعوم أمريكيّاً في العراق! وذكرت الجريدة بأنّ” مصدراً في فيلق القدس الإيرانيّ كشف...أكمل القراءة ←

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