الدين افيون الشعب ( بأسم الدين باكونه الحرامية ) توطئه / 1

2020/03/29 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني كارل ماركس ولد عام 1818 وتوفي عام 1883 هو من قال الدين افيون الشعب وليس الشعوب كما ورد في النص الاصلي وقد اجتزت هذه الكلمات من النص ودونت...أكمل القراءة ←

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