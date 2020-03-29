2020/03/29 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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التحالف الدولي يعلن مغادرة قاعدة K1 في كركوك وتسليم ممتلكات بقيمة مليون دولار فيها للقوات العراقية

يتبع.



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