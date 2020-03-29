مدينة الطب تعلن خروج 258 من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بعد التأكد من سلامتها

2020/03/29 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مدينة الطب، الأحد (29 آذار 2020)، خروج 258 حالة، من الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا، في مركز الشفاء التخصصي للأزمات، بعد ما اثبتت الفحوصات المختبرية خلوهم من الإصابة.





وذكرت المدينة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدينة الطب ومن خلال محطة الفرز التنفسي تقوم بإجراء الفحوصات السريرية، وعزل الحالات المشتبه بها قبل دخولهم للمجمع، ويتم سحب النماذج لغرض الفحص ويتم استضافة الحالات المشتبه بها في مركز الشفاء التخصصي، وبعد ظهور النتائج سالبة يتم السماح لهم بالخروج ومغادرة المركز"، مشيرة الى أن "الحالات الـ 258 كانت نتائجهم سالبة".

وأكدت أن "ملاكاتها مستنفرة بكافة تخصصاتهم، وان الحالات المشتبه بها وخلال فترة الاستضافة تلقى الرعاية الطبية والفندقية اللازمة".

يتبع.



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