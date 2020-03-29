ما رأيكم.. ما تداعيات سعي أميركا لمواجهة الحشد الشعبي؟

2020/03/29 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سربت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية معلومات عن اجتماع عقدته الإدارة الامريكية في الأيام الماضية لمناقشة خطة عسكرية تسعى لاستهداف وحدات الحشد الشعبي في...

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