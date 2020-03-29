سفير بريطانيا يرد على تغريدة للسيد الصدر.. اليكم التفاصيل

2020/03/29 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد سفير لندن في بغداد، ستيفن هيكي، أمس السبت، على تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ربط فيها فيروس كورونا بـ"المثليين"....

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