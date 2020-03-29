الصحة في تحذير

2020/03/29 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحذر مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، عدة مناطق في العاصمة بغداد من كوارث كبيرة في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية وقرار حظر التجوال، مخاطبًا سكان الكرخ أن "أكفانكم نسجت وأنتم لا تشعرون".

مدير صحة الكرخ: المناطق المزدحمة بالسكان مثل مدينة الشعلة اذا وصلها الفيروس فلن يكون لهم عاصم من الموت إلا رحمة الله

وذكر الحجامي في تدوينة، السبت 28 آذار/مارس، وأطلع عليها "ألترا عراق"، "اليوم كانت لي جولة في أغلب مناطق الكرخ للاستطلاع وتقييم التزام الناس بحظر التجوال، حتى نستطيع أن نحدد ما اذا كنا سوف نبلغ الأهداف المرسومة أم لا، و لا أخفيكم سرًا فأن هدفنا المرسوم كان إعلان منطقة الكرخ خالية من المرض بعد أسبوع من الآن، وللأسف فإن الآمال تلاشت والتفاؤل انحدر للحضيض بعد كل الذي رأيته بأم عيني".

اقرأ/ي أيضًا: تحذير من "كارثة"..



طبيب يتوقع حصيلة مرعبة لضحايا "كورونا" في العراق

أضاف أن "سكان منطقة أبو دشير يعيشون وكأنهم معزولين عن العالم لا يعرفون ماذا يجري حولهم ولا يعرفون شيء اسمه حظر تجوال وسكان الشعلة والغزالية والبياع والعلاوي وشارع حيفا، أطفالهم ملأوا الشوارع ورجالهم كل مجموعة يجلسون أو يتمشون في الطرقات والتزاور بينهم شيء اعتيادي والنساء كذلك"، مشيرًا إلى أن "سكان منطقة الحرية ومناطق حول نفق الشرطة أفضل بقليل والمنطقة الوحيدة التي تشعر فيها بأنك فعلًا في حظر تجوال هي المنصور".

وبيّن الحجامي أن "المناطق المزدحمة بالسكان مثل مدينة الشعلة إذا وصلها الفيروس فلن يكون لهم عاصم من الموت إلا رحمة الله وهو أرحم الراحمين، فلا مستشفيات سوف تكفي ولا دواء ينفع"، موضحًا أن "ما يحصل الآن سيقلل من سرعة انتشار المرض، ولكنه لن يقضي عليه، وستكون الدولة أمام معادلة صعبة جدًا، أما أن تستمر في تمديد الحظر، وهذا يؤدي إلى مجاعة لكثير من الناس أو ترفع الحظر ونكون مثل أمريكا وإيطاليا وإسبانيا".

واختتم مدير صحة الكرخ، كلامه "اتقوا الله وجنبوا أنفسكم وأهلكم الهلاك والزموا بيوتكم فلا زال في الوقت متسع واجعلونا متفائلين حتى نستمر في خدمتكم".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يسجل أعلى دفعة إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

عشرات الإصابات الجديدة..



نداء إلى السيستاني حول جثث ضحايا "كورونا"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة في تحذير "يائس" لسكان الكرخ: أكفانكم نسجت وأنتم لا تشعرون) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة في تحذير "يائس" لسكان الكرخ: أكفانكم نسجت وأنتم لا تشعرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).