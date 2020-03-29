سرايا السلام تنفي قصف اميركي لمواقعها بسامراء

2020/03/29 | 12:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين نفت سرايا السلام،التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اليوم الأحد، تعرض مواقعها لقصف اميركي بقضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.وقال المتحدث العسكري باسم السرايا صفاء التميمي ، في تغريدة على تويتر اطلعت عليها " كلكامش برس " انه "لا صحة لخبر قصف أميركي على مواقعنا في سامراء المقدسة إطلاقاً".وأضاف: "يحاول البعض الترويج لمثل هذه الأخبار المزيفة وأنا أنفي ذلك بشكل قاطع".وفي وقت سابق، أشارت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر إعلامية إلى تعرض مخازن ومواقع لسرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى قصف أميركي في سامراء.

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