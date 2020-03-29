الخارجية: تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/03/29 | 12:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المتحدث باسم وزارةالخارجية، احمد الصحاف، الاحد ، تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لعراقيي الخارج.وقال الصحاف في بيان، إنه "تم تسجيل حالةوفاة في بريطانيا و 8 حالات إصابة ، 5 منها في النمسا و 3 في كندا بفايروس كوروناالمستجد لأبناء الجالية العراقية".واضاف البيان أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغت 51 حالةموزعة كما في ادناه:- بلجيكا 11- الأردن 10- إيطاليا 6- الولايات المتحدة الأمريكية 5- بريطانيا 5- كندا 6- النمسا 5- لبنان 2- ايران 1إضافة إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويجواشار إلى أن "سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود فيمتابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

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