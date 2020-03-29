تصديق أقوال متهم بجريمة قتل عمه في ديالى

2020/03/29 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الخالص في رئاسة استئناف ديالى الاتحادية اقوال متهم عن جريمة قتل عمه واصابة شخصين اخرين في قضاء الخالص – الجوبة التابعة الى حي البيادر.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المتهم اعترف امام قاضي المختص بحصول مشاجرة بينه وبين المجنى عليه (عمه) حول قطعة ارض عائدة […]

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