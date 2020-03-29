وزير الصحة: نواجه عقبة امام دعم العائلات المتعففة

2020/03/29 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رجح وزير الصحة جعفر علاوي، الاحد، تمديد حظر التجوال، فيما اكد ان مخصصات خلية الازمة كافية تماماً.

وقال علاوي، ان "حظر التجوال قد يمدد مرة أخرى في البلاد"، لافتا الى ان "المخصصات التي تحت تصرف خلية الازمة كافية تماماً ".

واضاف، اننا "نواجه عقبة دعم العوائل المتعففة والجهود المجتمعية التي تبذل كبيرة"، مبينا ان "العراق بإمكانه تجاوز الأزمة خلال مدة قد لا تزيد على الشهر إذا ما شهد التزاماً شعبياً تاماً ".

واوضح علاوي، ان "البلاد ممكن أن تكون أمام انهيار تام وإعلان حالة طوارئ في حال إصرار بعض الشرائح الاجتماعية على عدم الالتزام بحضر التجوال الوقائي"، مشيرا الى ان "الوزارة اعتمدت على أطباء عراقيين سبق أن تم تأهيلهم للتعاطي مع وباء أنفلونزا الخنازير".

وتابع، اننا "تلقينا دعماً لا ينسى من الصين، بكوادر طبية، ومعدات، واستشارات، وأجهزة صحية، و منظومة اتصالات فائقة التطور

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