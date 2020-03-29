ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 547 حالة و42 وفاة


ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 547 حالة و42 وفاة
2020/03/29 | 12:51 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد

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