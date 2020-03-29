سوريا: قرار بتسريح آلاف العناصر والضباط من الخدمة العسكرية والاحتياطية

2020/03/29 | 12:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” في #سوريا، قراراً ينهي خدمتي (الاحتياط والاحتفاظ) لآلاف الجنود والضباط في صفوف #الجيش السوري، بعد أكثر من 7 سنوات من الخدمة على جبهات القتال.

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