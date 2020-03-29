صحة النجف: حجر ١٨٧ حالة وثبوت 56 اصابة بكورونا وشفاء ١٦ اخرى

2020/03/29 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف في احصائية جديدة عن حالات المصابين بفيروس كورونا ، عن حجر ١٨٧ مشتبها باصابتهم بهذا المرض لغرض الفحص ، مع ثبوت تشخيص ٥٦ حالة مرضية تتم معالجتها ، ومغادرة ١٦ حالة بعد اكتسابها الشفاء .وقال إعلام الدائرة في إحصائيته لغاية صباح اليوم الأحد ،انه ” تم شفاء 16 حالة،

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