وزارة الداخلية: حددنا أهم حاجات المواطنين لنجاح الحجر الصحي

2020/03/29 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن خلية الأزمة حددت أهم احتياجات المواطنين اليومية لضمان نجاح الحجر الصحي تفادياً لانتشار وباء كورونا المستجد.وقال المدير الإعلامي لوزارة الداخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “خلية الأزمة حددت أهم حاجات المواطنين الضرورية من المواد الغذائية والخضار والمشتقات النفطية والغاز لضمان

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