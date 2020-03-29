جامعة البصرة: تصنيع الأوساط الناقلة لعينات المصابين بـ”كورونا”

2020/03/29 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كلية الصيدلة بجامعة البصرة عن تمكنها من تصنيع الاوساط الناقلة لعينات المصابين بڤايروس كورونا.وقال عميد كلية الصيدلة الدكتور فلاح حسن في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان الطاقة التصنيعية للكلية تزيد عن 800 وسط ناقل وان هذه الكمية ستغطي حاجة البصرة ومحافظات وسط وجنوب العراق.واضاف بان جودة الوسط الناقل المصنع في الكلية افضل […]

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