روما يحتفي بأطباء العالم

2020/03/29 | 13:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تفاعل نادي روما الإيطالي مع أزمة فيروس كورونا، على طريقته الخاصة، وقرر الاحتفاء بالعاملين في مجال الطب في مختلف دول العالم بمجرد انتهاء المحنة الحالية.

وأوضح روما عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه سيخصص إيرادات أول مباراة له على ملعبه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، للعاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم، مع منح 5000 تذكرة مجانية لهم.

وذكر روما في بيانه أنه يعد بتقديم 5 آلاف تذكرة مجانية للعاملين في المجال الطبي و"ستكون الفرصة مواتية أمام المشجعين لإظهار تقديرهم للجهود التي يبذلها الأطباء خلال هذه الأزمة".

كما قرر روما تكريم موظفي الخدمات الطبية الذين فقدوا أرواحهم بجانب تخفيض أسعار تذاكر المباريات للعاملين في مجال الطب بداية من الموسم المقبل.

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