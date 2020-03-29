قائد الحرس الثوري : الأميركيون أُجبروا على غلق سفارتهم في بغداد بسبب إجراءاتهم الأمنية

2020/03/29 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن الأميركيين أُجبروا أخيراً على إغلاق سفارتهم في العراق بسبب إجراءاتهم الأمنية.

وأكد سلامي في تصريح أن وجود الأميركان في هذه المنطقة يضر أنفسهم وشعوب المنطقة، مشيرا الى أن الأميركيين أجبروا على إغلاق سفارتهم في بغداد بسبب إجراءاتهم الأمنية.

ودعا سلامي القيادة الأميركية الى التفكير بوضع بلادها في ظل الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا بدلا عن التفكير بسيناريوهات هوليوود في العراق.

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