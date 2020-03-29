إستطلاع يبين أن غالبية مواطني إقليم كردستان راضون عن أداء الجهات الحكومية وإجراءاتها

2020/03/29 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف استبيان أجرته وزارة التخطيط بحكومة إقليم كردستان، عن ابداء غالبية سكان الإقليم رضاهم عن التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأظهر المسح البحثي الذي أجرته الوزارة، واشركت فيه أكثر من تسعة وأربعين الف مواطن، ان أكثر من أربعة وثمانين بالمئة من الأهالي، يؤيدون بشكل تام الإجراءات الوقائية التي اتبعتها الجهات الحكومية الرامية للحد من خطر الفيروس، والتي كان من بينها تعطيل الدوام وفرض حظر التجوال وإيقاف الرحلات الجوية، فيما قال نحو تسعة بالمئة من المشاركين انهم راضون بشكل متوسط، مقابل أربعة بالمئة وتسعة اشعار أبدوا عدم رضاهم عن التدابير الحكومية.

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