وزارة الخارجية : الوزارة تعمل على تسهيل عودة العراقيين من خارج البلاد

2020/03/29 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية العمل بشكل حثيث من اجل عودة العراقيين في الخارج ممن سافروا خلال الاشهر الثلاثة الماضية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان إن قرار اعادة العراقيين أو تحديد الفئات المشمولة بالعودة ليس من اختصاص الوزارة، وان دورها يتمثل بالتنسيق وتسهيل الإجراءات، مؤكدا ان السفارات العراقية في العالم تحصي اسماء العراقيين المسافرين الراغبين بالعودة، ويتم ارسال التقارير الى خلية الازمة بهدف استحصال القرار بعودتهم.

وأوضح الصحاف أن الوزارة ساهمت عبر سفاراتها بإعادة مئات المسافرين من مصر والهند وتركيا وان العمل جار على إعادة المتبقين حسب ما نصت عليه مقررات خلية الازمة وبشكل عاجل.

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