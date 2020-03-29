2020/03/29 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

اخبار مباشرة

إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).