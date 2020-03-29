التحالف الدولي ينسحب من قاعدة كركوك الجوية ويسلم المعدات للجيش العراقي

2020/03/29 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سلمت قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي في العراق، اليوم الاحد، قاعدة كركوك الجوية في محافظة كركوك الى الجيش العراقي، مبينة ان عملية النقل تم التخطيط لها مسبقا.

وذكر التحالف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "نتيجة للنجاحات التي حققتها قوات الامن العراقية في الحملة ضد داعش، يقوم التحالف الدولي بإعادة تمركز مواقع قواته في العراق، لقد تم التخطيط لهذا منذ وقت طويل مع حكومة العراق".

وبين ان "عملية النقل تم التخطيط لها منذ وقت طويل وليست لها علاقة بالهجمات الاخيرة على القواعد العراقية التي تستهدف قوات التحالف، أو تفشي فيروس كورونا".

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