🟠اللجنة المالية النيابية تحذر من فقدان العملة العراقية قيمتها، في حال لجأ العراق إلى خيار الطباعة النقدية

2020/03/29 | 13:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، فيصل العيساوي، الأحد عن خيار وحيد يدفع العراق للطباعة النقدية، فيما حذر من فقدان العملة العراقية قيمتها، في حال لجأ العراق إلى خيار […]

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