سيولٌ غزيرة تتسبب بانهيار جسر في ريف القامشلي

2020/03/29 | 13:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى انهيار جسرٍ يربط أكثر من 10 قرى في منطقة #آليان شرقي القامشلي، في حادثة تتكرر للسنة الثانية على التوالي.وأكد “هوزان إسماعيل” من أهالي قرية

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