الفتح يطالب بعقد جلسة نيابية لبحث نية أمريكا القيام بعملية قصف جديدة في العراق

2020/03/29 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف الفتح بعقد جلسة نيابية لمناقشة نية الولايات المتحدة الأميركية القيام بعمليات قصف جديدة في العراق.

وحذر النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح من مخطط أميركي يخفي وراءه مؤامرة تستهدف الدولة العراقية، وتعمل على تحقيق بلبلة لوضعه الداخلي في هذا الظرف الدقيق والاستثنائي للبلاد والشعب العراقي يخوض معركة التصدي لوباء كورونا، مؤكدا على ضرورة التحرك العاجل وعلى كل الأصعدة والمستويات، من أجل ردع هذا العدوان المزعوم والتصدي له على نحوٍ استباقي وافشال المخطط الأميركي.

ودعا الموسوي جميع فصائل الحشد الشعبي الى الالتزام بقرار القائد العام للقوات المسلحة، والتوحد على رؤية واحدة تلتزم بالحكمة وعدم إعطاء فرصة لواشنطن لتحقيق مشروع أميركي يتم من خلاله استهداف بنى عسكرية ومدنية، مشددا على ضرورة قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح قناة اتصال مباشرة وعاجلة للوقوف على حيثيات هذا العمل العدواني المبيت، وردعه بكل الطرق الدبلوماسية استنادًا الى مبدأ احترام الدول وسيادة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

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