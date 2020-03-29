السليمانية : نقترب من التغلب على كورونا والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحقيق ذلك

2020/03/29 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السلطات المحلية بمدينة السليمانية، ان مرحلة اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا في طريقها للزوال.

وأوضحت قائممقامية المدينة في بيان، ان المدينة تقترب من التغلب على الوباء، وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحقيق النصر عليه، مشددة في الوقت ذاته على أهمية التزام الأهالي بالتعليمات والتدابير الصحية الضرورية في مواجهة الأزمة.

وجاء بيان السلطات بالتزامن مع الإعلان عن تزايد حالات الشفاء للمصابين بالفيروس في محافظة السليمانية، وتحقيقها نسبا تعتبر الأكبر بين محافظات إقليم كردستان والعراق من حيث حالات التعافي التي تجاوزت الخمسين مصابا خلال الأيام الماضية.

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