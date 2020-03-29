القوات العراقية تتسلم قاعدة k1 من التحالف الدولي

2020/03/29 | 13:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت القوات العراقية اليوم الخميس قاعدة k1 في محافظة كركوك من التحالف الدولي .وذكرت قناة العراقية وتابعته وكالة صدى , أنه جرى اليوم مراسم تسليم قاعدة k1 في كركوك للقوات العراقي من قبل التحالف الدولي.وتسلمت القوات العراقية في وقت سابق قاعدة القائم على الحدود مع سوريا كما تسلمت قاعدة القيارة في محافظة نينوى.

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