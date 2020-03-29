بالفيديو .. طبابة الحشد بعد تعفير شقق زيونة .. تتوجه بتعفير مركز شرطة بغداد الجديدة

2020/03/29 | 13:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..طبابة الحشد بعد تعفير شقق زيونة ..وتتوجه بتعفير مركز شرطة بغداد الجديدة.

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