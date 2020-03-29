الادعاء العام بالاقليم يشرع بالتحري عن مزاعم حول مليار و250 مليون دولار

2020/03/29 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استجاب الادعام العام في اقليم كوردستان وبشكل فوري لطلب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في التحري حول مزاعم رشوة بـ250 مليون دولار، وحجز مليار دولار من اموال الاقليم في لبنان.

وذكر الادعاء العام في بيان انه شكل لجنة للتحري حول الشائعات عن 250 مليون دولار، ومليار دولار وذلك بتوصية من رئيس حكومة الاقليم.

دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم الادعاء العام في الاقليم للتحقيق في الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول رشوة "إكرامية" بـ250 مليون دولار منحتها شركة "روسنفت" بعد فوزها بعقود اضافة الى حجز مصرف لبناني مليار دولار للإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم في بيان اليوم انه "بشأن الشائعات حول تسلم 250 مليون دولار كإكرامة (حلاوة) من شركة (روسنفت) وكذلك حجز مليار دولار للإقليم في لبنان يؤكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضرورة اجراء رئاسة الادعاء العام تحقيقا وتحريا بشأن تلك الشائعات".

واضاف ان بارزاني "يدعو الاطراف كافة الى التعاون مع الادعاء العام للكشف عن الحقائق للناس.

وتابع المتحدث ان "التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ومنذ تسلم مهامها تكفلت في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في المؤسسات الحكومية خاصة في القطاع المالي وايرادات الاقليم وجعلتها في مقدمة اولوياتها وهي مستمرة على هذا المنوال".

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