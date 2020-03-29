كربلاء تقرر السماح بفتح محال المواد الغذائية وأفران الخبز حتى الرابعة مساء

2020/03/29 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

قرر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الأحد، السماح بفتح محال المواد الغذائية وأفران الخبز حتى الرابعة م...





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