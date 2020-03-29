بالوثيقة.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة K-1 في كركوك ويكشف تفاصيل القوات المغادرة

2020/03/29 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، الأحد (29 آذار 2020) عن القوات المنسحبة من قاعدة k1 في...





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