2020/03/29 | 13:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية الداخلة للعراق من شروط اجازة الاستيراد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية الداخلة للعراق من شروط اجازة الاستيراد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية الداخلة للعراق من شروط اجازة الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).