2020/03/29 | 13:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السامرائي : يجب على جميع الأطراف السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في إدارة الأزمة الاقتصادية ، ولن تكون هناك مشكلة بتوزيع رواتب الموظفين لتسعة أشهر قادمة أكد رئيس تحالف ” الوطن […]

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