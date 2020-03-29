أصغر مصاب بكورونا.. رضيع عمره شهر في إيران

2020/03/29 | 13:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة جناباد جنوب اقليم خراسان رضوي شمال شرقي ايران، جواد باذلي، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وجاءت نتيجة فحوص الرضيع ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى.وقال باذلى أن الإصابة بكورونا في هذا العمر نادرة، لافتا إلى […]

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