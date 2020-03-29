2020/03/29 | 13:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الاحد، سيطرة الشرطة الاقتصادية على اسعار السلع والبضائع خلال الساعات الاولى من حظر التجوال، مبينا ان الوزارة وضعت خطة انسانية متكاملة لمساعدة جميع المواطنين خلال ساعات حظر التجوال.وقال معن في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “وزارة الداخلية وضعت خطة انسانية لمساعدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: الشرطة الاقتصادية مسيطرة على أسعار السلع في الأسواق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: الشرطة الاقتصادية مسيطرة على أسعار السلع في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).