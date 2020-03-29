السفير العراقي ينفي تسجيل إصابات بكورونا لطلبة عراقيين في إيران

2020/03/29 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى سفير العراق في ايران سعد قنديل تسجيل اصابات بكورونا لطلبة عراقيين في إيران

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