محافظ كربلاء يقرر تمديد ساعات فتح محلات المواد الغذائية والمخابز

2020/03/29 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي تمديد ساعات فتح محلات المواد الغذائية والمخابز.

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