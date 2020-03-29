العراق ينتج الوجبة الأولى من معقم ومطهر زيوتول لمواجهة كورونا

2020/03/29 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتجت الشركـة العامـة للمنتوجـات الغذائيـة، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، معقـم ومطهـر زيوتـول لتعقيـم الأرضيـات فـي المنـازل والمستشفيـات.وكشـف مصدر مخول في الشركة، عن “قيام مصنع الامين التابع للشركة بإنتاج الوجبة الاولى من معقم ومطهر زيوتول والذي يستخدم في تعقيم الارضيات في المنازل والمستشفيات سعة ( 900 مـل ) وطرحه في مكاتب البيع المباشر بسعر […]

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