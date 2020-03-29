🟠نائب يكشف عن وجود فساد في صفقة الرز الفيتنامي”وثائق”

2020/03/29 | 13:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، اليوم الأحد، عن ملفات فساد في عقد الرز الفيتنامي التي أبرمته وزارة التجارة.وقال النائب في بيان ، إنه “في الوقت الذي تعاني […]

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