إصابة وكيل وزير التجارة العراقي بفيروس كورونا

2020/03/29 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة التجارة إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان لها، إن “الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد”.وأضافت، أن “وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في […]

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