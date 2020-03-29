التحالف الدولي يغادر قاعدة كركوك الجوية ويسلم المعدات الى القوات العراقية

2020/03/29 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأحد، عن مغادرة قواته قاعدة كركوك الجوية (معسكر K1)، وتسليم معداتها إلى القوات العراقية.

وقال التحالف في بيان ، إنه "جرت اليوم ، 29 آذار / مارس 2020 ، مراسم تسليم المنطقة الخاصة بالتحالف الدولي ضمن قاعدة كركوك الجوية من قوة المهام المشتركة .



عملية العزم الصلب الى قوات الأمن العراقية".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للنجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في الحملة ضد داعش ، يقوم التحالف بإعادة تمرکز مواقع قواته في العراق.



لقد تم التخطيط لهذه التحركات منذ وقت طويل مع حكومة العراق".

وتابع البيان أن "عملية نقل القواعد والتي تم التخطيط لها مسبقا، ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف ، أو الوضع الراهن لجائحة (كوفيد -19) في العراق".

ونقل البيان عن العميد فنسنت بارگر ، مدير شؤون الإستدامة في قوة المهام المشتركة .



عملية العزم الصلب، قوله، إن "اليوم هو يوم فخر لشركائنا في قوات الأمن العراقية والتحالف العسكري الدولي ضد داعش، لقد كانت قاعدة كركوك الجوية بمثابة موقع حاسم لقوات التحالف وقوات الأمن العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي في المعركة ضد داعش وملاحقة الملاذات الآمنة لإرهابي داعش وتدميرها في جبال حمرين الوعرة".





وأوضح باركر، "ستظل هذه القاعدة موقعا رئيسيا في جهودنا المشتركة للقضاء على شرور داعش، لقد تم اليوم عملية النقل بالتنسيق مع حكومة العراق وهو بفضل الجهود والنجاحات التي حققها شركائنا في قوات الأمن العراقية".

وتابع "تقوم قوة المهام المشتركة.



عملية العزم الصلب بإعادة نشر ونقل الأفراد والمعدات الى عدة قواعد عراقية طوال 2020"، مؤكدا أن "قوات الأمن العراقية مستمرة بتنفيذ عمليات مستقلة وبشكل متزايد ضد داعش من أجل الدفاع عن وطنهم - بما في ذلك عملية "أبطال العراق" وكذلك عملية "إرادة النصر" بكل مراحلها والتي تم تنفيذها في عام 2019".

وأشار باركر إلى أنه "ستبقى قوة المهام المشتركة .



عملية العزم الصلب في العراق وبدعوة من حكومة العراق وستستمر في تقديم المشورة في العمليات ضد داعش.



في الوقت الحالي ، تم ايقاف عمليات التدريب مؤقتا كإجراءات احترازية بسبب (كوفيد - 19).



سيعمل التحالف من مواقع أقل ولكنه سيواصل التزامه بدعم شركائنا في قتالهم ضد داعش.



ستغادر قوات التحالف قاعدة كركوك الجوية بعد الإنتهاء من نقل المعدات القوات الأمن العراقية في الأيام المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يغادر قاعدة كركوك الجوية ويسلم المعدات الى القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يغادر قاعدة كركوك الجوية ويسلم المعدات الى القوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).