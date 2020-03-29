كربلاء تصدر قرارا جديدا بخصوص ساعات فتح بفتح محال المواد الغذائية وأفران الخبز

2020/03/29 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الأحد، السماح بفتح محال المواد الغذائية وأفران الخبز حتى الرابعة مساء.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن الاخير “قرر تمديد ساعات فتح محلات المواد الغذائية والمخابز والافران، الى الساعة الرابعة بدلا من الواحدة تجنبا للازدحامات”.

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