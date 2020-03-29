واشنطن تزود بغداد وأربيل بأجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا

2020/03/29 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة انها ستزود العراق بعدد من الأجهزة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت السفارة الأميركية لدى بعداد في بيان، أنها ستمنح المؤسسات الصحية التابعة لحكومتي بغداد أربيل أربعة أجهزة للكشف السريع عن الفيروس، على ان تزودهما في وقت لاحق بسبعة أجهزة أخرى، مبينة ان تلك الأجهزة ستمكن الجهات الصحية من إجراء الفحوص لمئات المواطنين، للتأكد من عدم أصابتهم بالفيروس، فيما أوضح البيان ان حكومة الولايات المتحدة أبدت ترحيبها بفرصة تقديم المساعدات لشركائها لدعمهم في مواجهة الوباء.

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