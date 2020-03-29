🟠اصابة حارس مرمى سابق لبرشلونة بفيروس كورونا


🟠اصابة حارس مرمى سابق لبرشلونة بفيروس كورونا
2020/03/29 | 13:56 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 🖌 #متابعات …….

أعلنت إيسيل ريكبر، زوجة الحارس السابق لمرمى برشلونة الإسباني ومنتخب تركيا السابق، رشدي رتشبر، المعروف باسم “روشتو”، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع “جول” العالمي، تم نقل […]

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