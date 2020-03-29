2020/03/29 | 13:56 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 🖌 #متابعات …….
أعلنت إيسيل ريكبر، زوجة الحارس السابق لمرمى برشلونة الإسباني ومنتخب تركيا السابق، رشدي رتشبر، المعروف باسم “روشتو”، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب موقع “جول” العالمي، تم نقل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠اصابة حارس مرمى سابق لبرشلونة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت إيسيل ريكبر، زوجة الحارس السابق لمرمى برشلونة الإسباني ومنتخب تركيا السابق، رشدي رتشبر، المعروف باسم “روشتو”، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب موقع “جول” العالمي، تم نقل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠اصابة حارس مرمى سابق لبرشلونة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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