🟠اصابة حارس مرمى سابق لبرشلونة بفيروس كورونا

2020/03/29 | 13:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🖌 #متابعات …….أعلنت إيسيل ريكبر، زوجة الحارس السابق لمرمى برشلونة الإسباني ومنتخب تركيا السابق، رشدي رتشبر، المعروف باسم “روشتو”، إصابته بفيروس كورونا المستجد.وبحسب موقع “جول” العالمي، تم نقل […]

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