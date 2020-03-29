تراجع ملموس بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق

2020/03/29 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراجعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، اليوم الأحد، عن إحصائية أمس الخميس من حيث الإصابات والوفيات.إحصائية اليوم اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “محتبراتها سجلت 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا […]

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