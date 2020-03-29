2020/03/29 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: بول كروجمان إذا أراد المرء ملخصاً سريعاً لحال تشريع التحفيز المالي في مجلس الشيوخ، فيمكنني القول إن «الجمهوريين» يصرون على أنه يجب علينا التصدي للوباء باقتصاد دعم الطبقات العليا، كي تتسرب المنافع للطبقات الأدنى وبرأسمالية المحسوبية.لكن «الديمقراطيين» لا يوافقون، لعدة أسباب، ويعتقدون أنه يجب علينا أن نركز مباشرة على مساعدة الأميركيين المحتاجين.وإذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن كورونا وكيفية تحفيز الاقتصاد الأميركي.. بول كروجمان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن كورونا وكيفية تحفيز الاقتصاد الأميركي.. بول كروجمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).