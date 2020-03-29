حسن سالم يدعو لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لوضع حد للانتهاكات الامريكية

2020/03/29 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، ان صمت الحكومة على الانتهاكات الأمريكية غير مبرر.واضاف سالم، في حديث متلفز على “فضائية العهد”، انه على الحكومة انهاء التواجد الأمريكي في العراق لانها تنتهك جميع المواثيق الدولية.ودعى سالم الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان في اسرع وقت لوضع حد للانتهاكات الامريكية.انتهى2

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