لبنان تسجل حالتي وفاة و26 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 14:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر وكان يعانيان من أمراض مزمنة، مضيفة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك عشر حالات.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس إلى 438 حالة.

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